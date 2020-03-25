Нестача засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, та апаратів штучної вентиляції легень - основні проблеми, з якими сьогодні стикаються в регіонах країни. Аби їх вирішити президент провів селекторну нараду з міськими головами та очільниками ОДА.

В режимі онлайн до наради долучився й прем'єр з ним обговорили соціальну підтримку медпрацівників та населення. Щодо продовольчих ринків президент зауважив, що за для безпеки населення - великі комплекси треба закрити, а з іншими вирішувати питання на місцях.