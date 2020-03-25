Володимир Зеленський виступив за закриття великих ринків в Україні [ Редактировать ]
Нестача засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, та апаратів штучної вентиляції легень - основні проблеми, з якими сьогодні стикаються в регіонах країни. Аби їх вирішити президент провів селекторну нараду з міськими головами та очільниками ОДА.
В режимі онлайн до наради долучився й прем'єр з ним обговорили соціальну підтримку медпрацівників та населення. Щодо продовольчих ринків президент зауважив, що за для безпеки населення - великі комплекси треба закрити, а з іншими вирішувати питання на місцях.
по теме
"Залишайтеся вдома і будьте здорові": Володимир Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський цього тижня майже щоденно виступає зі зверненнями до народу, інформуючи про боротьбу з поширенням коронавірусу. Ось що президент сказав сьогодні
Тесты на коронавирус и чрезвычайное положение: Зеленский сделал заявление
В понедельник, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине
В Україні ввели режим надзвичайної ситуації та продовжили карантин
На всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації, а термін карантину продовжено на місяць до 24 квітня. Таке рішення ухвалив сьогодні уряд
Ізоляція небезпечніша за хворобу: Дональд Трамп збирається скасувати карантин
Дональд Трамп у закритих колах обговорює можливість скасування всіх обмежень, запроваджених через корона вірус - чому президент думає про такий крок і чому лікарі проти?
У экс-президента Финляндии обнаружен коронавирус
Он заразился коронавирусом от жены