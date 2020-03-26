Чрезвычайная ситуация: Киевская ОГА переходит на круглосуточный режим [ Редактировать ]
Киевская областная госадминистрация начнет работать 24 часа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
По информации, все департаменты и службы, обязанные обеспечивать деятельность Киевской области в условиях чрезвычайной ситуации, начнет работу в режиме 24/7.
"Киевская область, как и весь мир продолжает борьбу с опасным коронавирусом. В области еще на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации, а к усиленному режиму работы задействованы все службы. Чтобы предотвратить распространение и минимизировать последствия COVID-19 с сегодняшнего дня они начинают работать в круглосуточном режиме. Дежурные по всем направлениям будут работать и днем, и ночью",- отмечается в заявлении.
Известно, что на территории Киевской области уже зафиксированы 25 случаев коронавируса.
Напомним, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
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