Киевская областная госадминистрация начнет работать 24 часа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

По информации, все департаменты и службы, обязанные обеспечивать деятельность Киевской области в условиях чрезвычайной ситуации, начнет работу в режиме 24/7.

"Киевская область, как и весь мир продолжает борьбу с опасным коронавирусом. В области еще на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации, а к усиленному режиму работы задействованы все службы. Чтобы предотвратить распространение и минимизировать последствия COVID-19 с сегодняшнего дня они начинают работать в круглосуточном режиме. Дежурные по всем направлениям будут работать и днем, и ночью",- отмечается в заявлении.

Известно, что на территории Киевской области уже зафиксированы 25 случаев коронавируса.

Напомним, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.