Європарламент вперше провів сесію віддалено. До сесійної зали в Брюсселі прийшли лише голови політичних груп та поодинокі депутати, утім це не завадило провести онлайн-голосування з доволі високою віртуальною явкою.

Більше ніяких сесій у Страсбурзі - принаймні, до вересня. Натомість, скорочені засідання - винятково з нагальних питань - у Брюсселі. Європарламент затвердив новий робочий календар і розпочав у четвер першу в своїй історії онлайн-сесію. У залі зібралися лише голови політичних груп та поодинокі депутати, які брали участь у дебатах. Усі інші - стежили за засіданням з дому.

Давид Сассолі, президент Європарламенту:

Це емоційний момент, бо вперше наш демократичний парламент застосовує процедуру віддаленої участі. Дуже вдячний усім політичним групам за тверду підтримку позиції - парламент має продовжувати функціонувати. Ми не можемо переривати демократичний процес.

Президент Європарламенту, італієць Давід Сассолі сам вперше за два тижні вийшов на роботу. Змушений був відсидітися на карантині після візиту на батьківщину. І хоч у будівлі Європарламенту наразі присутні лише відсотків 15 депутатів та їхніх помічників, вірус не обійшов цю інституцію стороною. Наразі хворіє один член парламенту і ще 5 співробітників. Зазнали тут і перших втрат.

Давид Сассолі, президент Європарламенту:

Усього кілька днів тому цей жахливий вірус вдарив дуже близько, забравши життя молодого чоловіка, який працював з нами у Європарламенті. Висловлюємо співчуття його сім'ї та усім, хто втратив родичів під час лютування цього вірусу.

Представники Європейської ради на засідання не прийшли - передали звернення письмово. А от очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила особисто. Почала промову з похвали на адресу великих і малих бізнесів, а також громадян ЄС загалом.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Від волонтерства - до співів на балконі. Від надсилання листівок одиноким - до покупки продуктів для стареньких. Від готелів, які віддають задарма номери - до ресторанів, що роздають їжу. Від люксових парфумерів і виробників горілки, які роблять антисептичні гелі - до виробників авто та будинків моди, що забезпечують масками. Це ті приклади, які Євросоюзу варто наслідувати.

А от лідери ЄС у час пандемії показали себе не з найкращого боку, - зауважила Фон дер Ляєн. За її словами, у той час, коли країни-члени мали б допомагати одна одній, багато хто переймається лише собою. Держави почали закривати кордони, блокувати транспортування та експорт товарів.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми побачили, як життєво необхідне обладнання застрягало на кордонах на цілі дні. Тому ми мусили взяти справу у свої руки. Саме тому ми вперше створюємо європейські запаси медичного обладнання, такого як вентилятори, маски та інше найнеобхідніше. Єврокомісія профінансує 90% такого резерву.

Конкретних винуватців президентка Єврокомісії не назвала, проте очевидно мала на увазі Німеччину, Францію та інших, хто обмежував експорт масок і засобів захисту в Італію. Щоб Берлін відмовився від заборони, Єврокомісії довелося пригрозити санкціями за порушення європейських законів. Після дебатів депутати одноголосно підтримали створення запропонованих Фон дер Ляєн фондів.

Давид Сассолі, президент Європарламенту:

687 членів Європарламенту взяли участь у голосуванні сьогодні і я вважаю, це - добрий результат.

Таким чином, із 705 членів Європарламенту не проголосували лише 17, ще один - на лікарняному. Зважаючи на напівпорожню залу, майже всі вони взяли участь у сесії віддалено.