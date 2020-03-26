Число зараженных коронавирусом в Украине приблизилось к 200 [ Редактировать ]
Число зараженных коронавирусом в Украине стремительно увеличивается. В МОЗ рассказали о том, что по состоянию на 26 марта в стране зафиксировано 196 случаев заражения Covid-19.
"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев", - говорится в сообщении.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
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