В Сумах запретили жителям выходить из дома без веской причины

Исполком Сумского городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в Сумах на время карантина из-за коронавируса в Украине, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);

выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;

пользоваться детскими и спортивными площадками;

передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;

детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;

курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных 2 человека, которые контактировали с умершей от коронавируса жительницей Конотопа, и двое жителей города Сумы.