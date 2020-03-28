В Сумах жителям запретили выходить на улицу [ Редактировать ]
Исполком Сумского городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в Сумах на время карантина из-за коронавируса в Украине, сообщает пресс-служба горсовета.
Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:
- покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
- выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
- пользоваться детскими и спортивными площадками;
- передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;
- детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
- курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
- посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.
При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных 2 человека, которые контактировали с умершей от коронавируса жительницей Конотопа, и двое жителей города Сумы.
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