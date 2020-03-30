Известного испанского оперного певца Пласидо Доминго в воскресенье, 29 марта, выписали из больницы после лечения от коронавируса.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро.

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Отмечается, что певец находится в своей резиденции в Акапулько, его состояние стабильно.

28 марта стало известно, что Доминго госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что 79-летний Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Певец призвал своих поклонников быть предельно осторожными, придерживаться правил гигиены, соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома.

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