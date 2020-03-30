В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Киевской области от коронавируса скончались два человека. Об этом во время брифинга сообщил в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь”, - сказал Володин.

По данным Министерства здравоохранения, в Киевской области COVID-19 инфицировались 49 украинцев.

Напомним, всего в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения и 11 смертей от вируса.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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