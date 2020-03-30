GOODRAM улучшила популярные модели SSD-накопителей [ Редактировать ]
Компания Wilk Elektronik SA объявила о выпуске обновленных версий твердотельных накопителей CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5".
Это одни из самых популярных и востребованных моделей в продуктовом портфеле производителя, так что появление улучшенных версий было лишь вопросом времени.
В новых CL100 gen.3 и CX400 gen.2 инженеры GOODRAM использовали проверенную временем память 3D TLC.
Такой выбор связан с сомнениями некоторых пользователей насчет 4-битных ячеек, которые они считают недостаточно надежными и скоростными, хотя и привлекательными по цене.
GOODRAM представил новые версии популярных SSD несмотря на сложную ситуацию на рынке флэш-памяти.
Этим компания дает четкий сигнал о том, что несмотря на глобальный кризис, польский производитель продолжает осуществлять поставки и готов обеспечить удовлетворение спроса на новые, надежные устройства для хранения данных.
Отвечая на запрос потребителей, новая версия CL100 будет выпущена также емкостью 960 ГБ. По заявлению производителя, остальные параметры устройств остались без изменений. При этом качество и надежность обновленных SSD подтверждается полноценной трехлетней гарантией (без ограничений по объему записи данных).
Новые версии SSD CL100 и CX400 уже доступны для заказа во всех розничных сетях и интернет-магазинах Украины.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что ранее GOODRAM анонсировала выпуск ультраскоростного NVMe SSD PX500. Также ранее мы делали обзор тонкого внешнего SSD "за копейки".
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