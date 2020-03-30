Компания Wilk Elektronik SA объявила о выпуске обновленных версий твердотельных накопителей CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5".

Это одни из самых популярных и востребованных моделей в продуктовом портфеле производителя, так что появление улучшенных версий было лишь вопросом времени.

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В новых CL100 gen.3 и CX400 gen.2 инженеры GOODRAM использовали проверенную временем память 3D TLC.

Такой выбор связан с сомнениями некоторых пользователей насчет 4-битных ячеек, которые они считают недостаточно надежными и скоростными, хотя и привлекательными по цене.

GOODRAM представил новые версии популярных SSD несмотря на сложную ситуацию на рынке флэш-памяти.

Этим компания дает четкий сигнал о том, что несмотря на глобальный кризис, польский производитель продолжает осуществлять поставки и готов обеспечить удовлетворение спроса на новые, надежные устройства для хранения данных.

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Отвечая на запрос потребителей, новая версия CL100 будет выпущена также емкостью 960 ГБ. По заявлению производителя, остальные параметры устройств остались без изменений. При этом качество и надежность обновленных SSD подтверждается полноценной трехлетней гарантией (без ограничений по объему записи данных).

Новые версии SSD CL100 и CX400 уже доступны для заказа во всех розничных сетях и интернет-магазинах Украины.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что ранее GOODRAM анонсировала выпуск ультраскоростного NVMe SSD PX500. Также ранее мы делали обзор тонкого внешнего SSD "за копейки".