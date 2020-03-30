Сергія Сивоха звільнили з РНБО [ Редактировать ]
Сергія Сивоха звільнили з РНБО. Таку відповідь надав апарат Ради Нацбезпеки на запит видання "Детектор медіа"
У жовтні 2019 року український актор, телеведучий та гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Відтоді Сивохо часто втрапляв у численні політичні скандали. Наприклад, навесні цього року він назвав події на Донбасі "внутрішнім конфліктом". А під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники Національного корпусу силою виштовхали Сивоха з приміщення. 16 березня нардепи від фракції "Слуга народу" звернулися до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити з посади радника Сергія Сивоха.
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