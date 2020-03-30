В Китае разработано приспособление для удобного ношения масок [ Редактировать ]
Китайские изобретатели распечатали на 3D принтере специальное приспособление, чтобы маски не оставляли следов.
Об этом пишет Dezeen.
По их словам, новые пряжки позволяют снизить давление маски на лицо и избежать появления черных следов.
"Увидев, что врачи и медсестры жалуются на сильную физическую боль, вызванную масками для лица, я начал задумываться над тем, что может помочь им облегчить дискомфорт",- отмечается в сообщении.
Кроме того, технологии 3D печати позволяют создавать по 5 пряжек за час.
Фото: Dezeen
Компания призвала китайских граждан печатать такие приспособления на своих принтерах.
Ранее компания Zara начала выпуск медицинских масок халатов и шапочек для испанских медиков. Таким образом руководство модного бренда хочет снабдить медработников необходимыми средствами защиты.
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