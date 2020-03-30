В понедельник, 30 марта, стало известно, что в городе Южном Одесской области подтвердили случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Новацкий.

По его словам, пациент находится в Одесской инфекционной больнице, а все контактные лица были изолированы.

"Мы делаем все возможное, чтобы подъезды домов и места массового пребывания людей ежедневно и максимально дезинфицировались. Также мы не рекомендуем вообще не посещать никакие места массового скопления людей - в том числе Южненские храмы, детские площадки, рынки", - отметил Новацкий.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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