Джон Майлз записав хіт разом із оркестром Антверпена [ Редактировать ]
Британський співак Джон Майлз та симфонічний оркестр Антверпена записали новий хіт дистанційно. Спільній роботі не завадили ані карантин, ані обмеження пересування громадян Євросоюзу.
Майлз записав свою частину на фортепіано вдома в Англії. Так само зробили решта сімдесят учасників - на скрипках, флейтах, віолончелях. Потім музикальні кліпи склали у своєрідний калейдоскоп. Майлз із оркестром із грудня перебували у турне, утім через пандемію концерти відклали
Джон Майлз, музикант:
Студійна версія композиції, коли вона вперше вийшла багато років тому, стала гімном моїх концертів. Багато хто з прихильників вважає, що вона дуже надихає і поліпшує настрій. Я це і сам відчуваю. Тож ми вирішили записати мелодію разом з оркестром. Головні слова у пісні - "у цьому бентежному світі музика рухає вперед".
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