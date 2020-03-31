Закони в обмін на допомогу від МВФ. Верховна Рада проголосувала за відриття ринку землі. Ухвалення цього документа вимагали міжнародні кредитори для продовження фінансування. Хто підтримав цей закон - знає Ксенія Барвіненко

Закон про ринок землі - одна з головним умов МВФ для продовження кредитування. Над ним нардепи працювали кілька місяців. І напередодні вночі вийшли на фінальне голосування.

Андрій Пузійчук, народний депутат, "Батьківщина":

Під час ваітової пандемії, під час карантину пандемії, коли люди не можуть вийти на вулицю, коли українські аграрії не можуть захистити своє право володіти землею - проводиться велика афера не тільки цього а й минулого століття, афера по розпродажу землі.

Та фракції називають його не інакше, як дерибаном.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Як на початку ліхіх 90-х за ваучери вкрали державні підтриємства, тепер намагаютьсґ вкрасти державну землю.

Ринок планували відкрити з 3 червня наступного року, та через епідемію коронавірусу, дату перенесли на перше липня.

Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу":

В цьому законі вразовані зміни на яких наполягав президент в п'ятницю - це поетапність до 100 гектар для фізосіб до 24 року, тільки після 24 року юридичні особи, державна і комунальна земля не продається, і також переноситься строк.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я радий, що коаліція почула нас щодо вимог про проектапність, споячатку фізичні особи потім юридичні, щодо вимог безпеки державного кордону, щодо вимог захисту фермерів в тому числі через пільгове кредитування, і щодо заборони продажу землі державі-агресору.

Під кінець засідання опозиція заблокувала трибуну. Але достукатися до колег по парламенту не вдалося.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя":

5 місяців боротьби, майже 3113 правок, години коли ми вас вмосляли послухати + ви все ж таки наполягаєте на тому щоб зрадити Україну, щоб це ваше голосування увійшло в історії як зрада 21 століття, в той самий час коли всі країни світу захищають своїх громадян, ви продовжуєте служити своїм іноземним партнерам, ви продовжуєте зраджувати і продавати Україну.

На фінальне голосування з'явився і президент україни. Тож під його наглядом все ж змогли нашкребти 259 голосів "за" ринок землі. Найбільше голосів віддала монобільшість - 206, а Ще 23 "за" - від Європейської солідарності. 13 від "Голосу". І 5 голосів від позафракційних депутатів.

Та цей закон - лише початок, Верховній Раді в майбутньому необхідно буде ухвалити ще низку додаткових документів з так званого "земельного пакету".

Роман Лещенко, уповноважений президента з земельних питань:

Це перший момент реалізації земельної реформи, цей фактично закон окрім того, що він вихначає юридичне право розпорядження земле, і крім того щоб він говорить про те, що землі державні і комунальні не є предметом обігу. Ми продовжуємо наповнювати кадастри, ми продовжуємо працювати над передачею на місця розпорядження державними комунальними землями. Всі ці інші правові акти будуть продовжувати прийматися і напацбовуватися в рамках даного календарного року.

В парламенті вже зареєстрували дві постанови про скасування рішення про ринок землі. Тепер парламент має зібратися ще раз, аби їх розглянути.