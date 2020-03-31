Верховна Рада проголосувала за відриття ринку землі: "Опозиційна платформа - за життя" обурена прийнятим рішенням [ Редактировать ]
Закони в обмін на допомогу від МВФ. Верховна Рада проголосувала за відриття ринку землі. Ухвалення цього документа вимагали міжнародні кредитори для продовження фінансування. Хто підтримав цей закон - знає Ксенія Барвіненко
Закон про ринок землі - одна з головним умов МВФ для продовження кредитування. Над ним нардепи працювали кілька місяців. І напередодні вночі вийшли на фінальне голосування.
Андрій Пузійчук, народний депутат, "Батьківщина":
Під час ваітової пандемії, під час карантину пандемії, коли люди не можуть вийти на вулицю, коли українські аграрії не можуть захистити своє право володіти землею - проводиться велика афера не тільки цього а й минулого століття, афера по розпродажу землі.
Та фракції називають його не інакше, як дерибаном.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Як на початку ліхіх 90-х за ваучери вкрали державні підтриємства, тепер намагаютьсґ вкрасти державну землю.
Ринок планували відкрити з 3 червня наступного року, та через епідемію коронавірусу, дату перенесли на перше липня.
Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу":
В цьому законі вразовані зміни на яких наполягав президент в п'ятницю - це поетапність до 100 гектар для фізосіб до 24 року, тільки після 24 року юридичні особи, державна і комунальна земля не продається, і також переноситься строк.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Я радий, що коаліція почула нас щодо вимог про проектапність, споячатку фізичні особи потім юридичні, щодо вимог безпеки державного кордону, щодо вимог захисту фермерів в тому числі через пільгове кредитування, і щодо заборони продажу землі державі-агресору.
Під кінець засідання опозиція заблокувала трибуну. Але достукатися до колег по парламенту не вдалося.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя":
5 місяців боротьби, майже 3113 правок, години коли ми вас вмосляли послухати + ви все ж таки наполягаєте на тому щоб зрадити Україну, щоб це ваше голосування увійшло в історії як зрада 21 століття, в той самий час коли всі країни світу захищають своїх громадян, ви продовжуєте служити своїм іноземним партнерам, ви продовжуєте зраджувати і продавати Україну.
На фінальне голосування з'явився і президент україни. Тож під його наглядом все ж змогли нашкребти 259 голосів "за" ринок землі. Найбільше голосів віддала монобільшість - 206, а Ще 23 "за" - від Європейської солідарності. 13 від "Голосу". І 5 голосів від позафракційних депутатів.
Та цей закон - лише початок, Верховній Раді в майбутньому необхідно буде ухвалити ще низку додаткових документів з так званого "земельного пакету".
Роман Лещенко, уповноважений президента з земельних питань:
Це перший момент реалізації земельної реформи, цей фактично закон окрім того, що він вихначає юридичне право розпорядження земле, і крім того щоб він говорить про те, що землі державні і комунальні не є предметом обігу. Ми продовжуємо наповнювати кадастри, ми продовжуємо працювати над передачею на місця розпорядження державними комунальними землями. Всі ці інші правові акти будуть продовжувати прийматися і напацбовуватися в рамках даного календарного року.
В парламенті вже зареєстрували дві постанови про скасування рішення про ринок землі. Тепер парламент має зібратися ще раз, аби їх розглянути.
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