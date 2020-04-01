Реанімації та операційні без лікарів. У Дніпрі через переповнений громадський транспорт медики часто запізнюються або взагалі не можуть дістатися роботи. Як намагаються зарадити проблемі? Олена Мендалюк знає подробиці.

Сьома ранку. На зупинці громадського транспорту - вже чекає медсестра Ольга. Каже, раніше на роботу діставалася за 15 хвилин, зараз дорога може зайняти і годину. Увагу водіїв намагається привернути ось такою табличкою "я медик лікарні імені Мечникова". Їх роздали медикам на роботі.

Ольга Самовалова, медсестра Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Очень сложно добираться стало. Эти таблички очень важны для нас. Это как один из вариантов. Я очень благодарна водителям, которые не безразличны. Которые останавливаются нам, которые подвозят.

Лише через двадцять хвилин дівчину помічає один з таких небайдужих водіїв.

Віталий, водій:

Я сначала проехал, проехал метров сто и вернулся назад. Если еду на районе, вижу люди на остановке стоят, то конечно помогаю.

О восьмій ранку в обласній лікарні імені Мечникова - перезмінка. Персонал після добового чергування їде додому. Однак, каже Тетяна, добиратися тяжко. Дівчина живе за 50 кілометрів від Дніпра. Дорога може зайняти кілька годин. Спочатку доводиться їхати на вокзал, а вже звідти автостопом.

Тетяна Шаповал, медсестра Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Я отработала в понедельник и мне в пятницу на работу, то я уже сегодня начинаю искать попутку на пятницу, чтобы я была уверена в том, что я смогу добраться на работу.

Головний лікар зізнається, через транспортні обмеження траплялось, що працівники взагалі не могли дістатися роботи чи запізнювалися на кілька годин.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Были случаи, когда наших людей высаживали с электричек, с маршрутов и часами наши реанимации наши отделения работали без персонала. А каждая минута, которую выполняет человек на своем рабочем месте, часто сопрягается с жизнью человека.

Усього в лікарні Мечникова виготовили тисячу табличок. На кожній - підпис головного лікаря та печатка медзакладу. В обласній лікарні сподіваються, що це допоможе пригорнути увагу водіїв. Адже зараз, як ніколи, від кожного медпрацівника залежить чиєсь життя.