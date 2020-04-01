У Кропивницькому виписали з лікарні мати з чотирма донечками-близнючками [ Редактировать ]
Унікальна четвірня! У Кропивницькому з перинатального центру виписали додому маму з чотирма донечками-близнючками. Нагадаємо, четвірня народилась в родині рятувальника третього березня. За останні пів століття - це перший подібний випадок на Кіровоградщині - коли народжується четвірня, та ще й близнюки, а для України лише третій. Як почувається багатодітна родина - у нашому сюжеті.
Анастасія та Владислав батьками стали уперше і одразу багатодітними. У родині двадцятирічної молодої мами були і двійні, і трійні. А от четвірня уперше.
Майже місяць в перинатальному центрі і ось довгоочікуваний момент: унікальних немовлят - виписують додому. Їх зустрічають з квітами та подарунками схвильовані бабусі та дідусі.
Володимир Гончаренко, дідусь:
То ж було щастя, а тепер в чотири рази щастя, понімаєте, ейфорія, не те що щастя… Скажіть, як будете допомагати? - Фінансово, канєшно. - Чуєте що зять сказав? Фінансово.
Дівчаток назвали Вікторія, Єлизавета, Милослава та Діана. І хоч вони ідентичні близнючки - батьки уже з легкістю їх розрізняють.
Владислав та Анастасія Валіхновські, батьки четвірні:
Вже поняли, що батьки, але ще не поняли як так воно получилось, що чотири дитини мама: но уже справляємось, с одной наверное было бы очень легко. - Уже не представляем как это с одной. - Они спят все в одно время, но одна кушать просыпается раньше, вторая подхватывает, ну и четыре уже начинают кричать.
Допомагати молодим батькам з малечею уже взялися їхні батьки.
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