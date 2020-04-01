Високопосадовця "Держгеокадастру" знайшли мертвим у власній квартирі [ Редактировать ]
Гучна смерть у Рівному. Колишнього заступника начальника обласного управління "Держгеокадастру", а донедавна ще й керівника відділу цієї установи в Острозькому районі знайшли мертвим у його квартирі.
Правоохоронці схиляються до версії про самогубство. Кажуть, двері помешкання були замкнені зсередини, а поруч із тілом лежала мисливська рушниця. Зброя була зареєстрована.
Усі обставини смерті перевірятимуть. Посадовцю було лише 32 роки.
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