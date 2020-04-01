Гучна смерть у Рівному. Колишнього заступника начальника обласного управління "Держгеокадастру", а донедавна ще й керівника відділу цієї установи в Острозькому районі знайшли мертвим у його квартирі.

Правоохоронці схиляються до версії про самогубство. Кажуть, двері помешкання були замкнені зсередини, а поруч із тілом лежала мисливська рушниця. Зброя була зареєстрована.

Усі обставини смерті перевірятимуть. Посадовцю було лише 32 роки.