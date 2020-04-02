У Франції останніми днями фіксують по кілька тисяч нових випадків зараження і до півтисячі смертей

У тюрму за недотримання карантину спорядили 20-річного француза. Житель міста Кале проведе два місяці за ґратами через систематичне порушення режиму. Таких фактів поліція зафіксувала аж вісім лише за п'ять днів.

У Франції запровадили солідні штрафи за недотримання вимог надзвичайної ситуації. За перший раз 135 євро, наступний - 200. За чотири впродовж місяця можуть посадити.

У Франції останніми днями фіксують по кілька тисяч нових випадків зараження і до півтисячі смертей.