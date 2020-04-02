Навчать сидіти на місці: француза відправили до в'язниці за порушення карантину [ Редактировать ]
У тюрму за недотримання карантину спорядили 20-річного француза. Житель міста Кале проведе два місяці за ґратами через систематичне порушення режиму. Таких фактів поліція зафіксувала аж вісім лише за п'ять днів.
У Франції запровадили солідні штрафи за недотримання вимог надзвичайної ситуації. За перший раз 135 євро, наступний - 200. За чотири впродовж місяця можуть посадити.
У Франції останніми днями фіксують по кілька тисяч нових випадків зараження і до півтисячі смертей.
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