Из 804 человек в Украине, у которых подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", госпитализированы менее половины. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - сообщил Виктор Ляшко.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировано 135 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. 13 пациентов уже выздоровели, 20 заразившихся - погибли.

Лидером по числу инфицированных является Киев - 160 случаев. Догоняет Черновицкая область - 143. В тройку лидеров попала и Тернопольськая область - 106 заболевших;

Самый низкий показатель заболеваемости (по одному человеку) отмечен в Закарпатской и Харьковской областях.