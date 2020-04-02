На дому лечится половина зараженных коронавирусом - МОЗ [ Редактировать ]
Из 804 человек в Украине, у которых подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", госпитализированы менее половины. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.
"Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - сообщил Виктор Ляшко.
Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировано 135 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. 13 пациентов уже выздоровели, 20 заразившихся - погибли.
Лидером по числу инфицированных является Киев - 160 случаев. Догоняет Черновицкая область - 143. В тройку лидеров попала и Тернопольськая область - 106 заболевших;
Самый низкий показатель заболеваемости (по одному человеку) отмечен в Закарпатской и Харьковской областях.
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Станом на 10 ранку кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до восьмисот чотирьох. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Померли 20 людей. 13 - одужали. За добу зафіксовано 135 нових випадків.
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