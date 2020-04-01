В Тернополе подтвердили еще один случай коронавируса [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, в Тернополе подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что вирус подтвердился у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Сейчас он находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено СОVID-19 в троих жителей города Тернополь.
"Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, в которых подтвердили COVID-19 по-прежнему находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил карантин в Украине.
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