У Перу жінкам та чоловікам дозволять виходити на вулицю у різні дні тижня. Нові обмеження запровадили для боротьби з поширенням коронавірусу.

Понеділок, середа та п'ятниця - день для прогулянок перуанців, а ось перуанкам відвели вівторок, четвер і суботу. У неділю усі мають залишатися вдома. Обмеження зачеплять лише тих, хто не працює.