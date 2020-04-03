У Перу жінкам та чоловікам дозволять виходити на вулицю у різні дні тижня [ Редактировать ]
У Перу жінкам та чоловікам дозволять виходити на вулицю у різні дні тижня. Нові обмеження запровадили для боротьби з поширенням коронавірусу.
Понеділок, середа та п'ятниця - день для прогулянок перуанців, а ось перуанкам відвели вівторок, четвер і суботу. У неділю усі мають залишатися вдома. Обмеження зачеплять лише тих, хто не працює.
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