Украина пока не получила "черные ящики" украинского самолета, который был сбит в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение "черных ящиков" и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.