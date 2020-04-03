Авиакатастрофа в Иране: Украина до сих пор не получила "черные ящики" [ Редактировать ]
Украина пока не получила "черные ящики" украинского самолета, который был сбит в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение "черных ящиков" и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.
В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Раньше сообщалось о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились к Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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