Украинские банки начали поднимать процентные ставки по депозитам в гривне. Таким образом они пытаются удержать вкладчиков, у которых истекает срок депозитов. Об этом сообщают аналитики банковского рынка.

Банкиры увеличивают доходность исключительно гривневых вложений (+1-1,5%), доходность вкладов в долларе и евро не растет из-за спада мировой экономике и неопределенности на финансовых рынках. Чем меньше срок вклада, тем больше выросли ставки.

По данным НБУ на 2 апреля, средняя доходность депозитов в национальной валюте выглядит следующим образом:

до 3 месяцев - 11,80% годовых (+0,17%);

до 6 месяцев - 11,92% годовых (+0,15%);

до 12 месяцев - 11,88% годовых (+0,06%).

Главная причина, почему банки повышают проценты по вкладам - это проблемы с ликвидностью, то есть с денежными ресурсами. Ее основной причиной является спад в мировой экономике и финансовых рынках, вызванный пандемией коронавируса.

Опасаясь возможной девальвации гривны и инфляции, а также карантина и массовой приостановки предприятий, большая часть вкладчиков отказывается продлевать договора на новый срок, предпочитая забрать деньги.

Чтобы поддержать банки, которым не хватает средств для бесперебойной работы и своевременного проведения платежей, НБУ раздает им кредиты рефинансирования.

НБУ выдал "длинные" (на 28 дней) кредиты на сумму 7,65 млрд грн, и "короткие" (14 дней) на общую сумму 10 млрд грн.

По состоянию на 30 марта средние ставки банковских депозитов в гривне составляют:

3 месяца - 9,90%;

6 месяцев - 10,01%;

12 месяцев - 9,87%.

В долларе США:

3 месяца - 0,82%;

6 месяцев - 0,91%;

12 месяцев - 1,38%.

В евро: