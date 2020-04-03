Борьба за вкладчиков: в Украине растут ставки по банковским депозитам [ Редактировать ]
Украинские банки начали поднимать процентные ставки по депозитам в гривне. Таким образом они пытаются удержать вкладчиков, у которых истекает срок депозитов. Об этом сообщают аналитики банковского рынка.
Банкиры увеличивают доходность исключительно гривневых вложений (+1-1,5%), доходность вкладов в долларе и евро не растет из-за спада мировой экономике и неопределенности на финансовых рынках. Чем меньше срок вклада, тем больше выросли ставки.
По данным НБУ на 2 апреля, средняя доходность депозитов в национальной валюте выглядит следующим образом:
- до 3 месяцев - 11,80% годовых (+0,17%);
- до 6 месяцев - 11,92% годовых (+0,15%);
- до 12 месяцев - 11,88% годовых (+0,06%).
Главная причина, почему банки повышают проценты по вкладам - это проблемы с ликвидностью, то есть с денежными ресурсами. Ее основной причиной является спад в мировой экономике и финансовых рынках, вызванный пандемией коронавируса.
Опасаясь возможной девальвации гривны и инфляции, а также карантина и массовой приостановки предприятий, большая часть вкладчиков отказывается продлевать договора на новый срок, предпочитая забрать деньги.
Чтобы поддержать банки, которым не хватает средств для бесперебойной работы и своевременного проведения платежей, НБУ раздает им кредиты рефинансирования.
НБУ выдал "длинные" (на 28 дней) кредиты на сумму 7,65 млрд грн, и "короткие" (14 дней) на общую сумму 10 млрд грн.
По состоянию на 30 марта средние ставки банковских депозитов в гривне составляют:
- 3 месяца - 9,90%;
- 6 месяцев - 10,01%;
- 12 месяцев - 9,87%.
В долларе США:
- 3 месяца - 0,82%;
- 6 месяцев - 0,91%;
- 12 месяцев - 1,38%.
В евро:
- 3 месяца - 0,37%;
- 6 месяцев - 0,55%;
- 12 месяцев - 0,95%.
по теме
Україна готова до кризи: Нацбанк обіцяє втримати фінансовий ринок
Україні необхідно прийняти так званий "антиколомойський" закон, який би унеможливлював повернення націоналізованих банків колишнім власникам, аби кошти МВФ не потрапили до олігархів, а ще запустити ринок землі
Украина одолжит 40 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Страна собирается закупать новое медицинское оборудование
Панікувати не варто: у Нацбанку прокоментували курс гривні
Панічні настрої на готівковому ринку на сьогоднішньому брифінгу в НБУ пояснили тимчасовими проблемами з доставкою готівкових доларів
У НАТО затвердили новий пакет підтримки України і Грузії
Новий пакет підтримки України і Грузії затвердили в НАТО. Про це домовилися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу
Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом
Такі сподівання висловив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем