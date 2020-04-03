На сегодняшний день в 44-х больницах Киева жизни пациентов в тяжелом состоянии спасают 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"В этом году в больницы передали 9 аппаратов искусственной вентиляции легких. За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппарата ИВЛ и передать в медучреждения города. 17 из них мы ожидаем в ближайшее время", - сказал Виталий Кличко.

На складах столичных больниц находится более 60 изношенных или нерабочих аппаратов ИВЛ. В данное время городские власти занимаются их ремонтом.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в больницах Киева начали практику обязательного тестирования всех пациентов с пневмонией. Об этом сообщил Виталий Кличко.

"Тесты, определяющие наличие коронавируса, сегодня в больницах есть. Хочу подчеркнуть: в столичных больницах с диагнозом пневмония сегодня находятся почти 400 больных. У всех пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса. Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса", - отметил столичный градоначальник.