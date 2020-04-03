Украинцев, которые дважды нарушат самоизоляцию, будут в обязательном порядке помешать в специальные изоляторы. Это предполагает решение Кабинета министров, внесенное в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Обязательной 14-дневной изоляции будут подлежать украинцы, которые:

контактировали с больными COVID-19;

имеют симптомы болезни или у врачей возникло подозрение;

отказываются от лечения после постановки диагноза медиками;

дважды нарушили самоизоляцию;

прибывшие из-за границы, временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма.

Детей в возрасте до 12 лет будут госпитализировать вместе с одним из родителей.

При этом все "самоизолированные" могут ходить в магазины, аптеки и на базары в радиусе двух километров от дома. Они в обязательном порядке должны носить респираторы или защитные маски. Также они получили право дважды в день выгуливать на улице домашних животных.