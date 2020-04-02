Індійські поліцейські станцювали у костюмах коронавірусу [ Редактировать ]
А в Індії поліцейські провели перфоманс, нагадуючи громадянам про карантин. На вулицях міста Бангалор патрульні танцювали і співали у шоломах у вигляді коронавірусу.
Зупиняли водіїв мопедів і сідали до них, імітуючи в такий спосіб зараження COVID-19. По всій країні із понад мільярдним населенням - людям заборонено виходити на вулиці без нагальної потреби, такі обмеження тривають уже понад тиждень.
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