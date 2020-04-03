Подробиці тижня: Давид Арахамія проаналізував роботу парламенту [ Редактировать ]
У п'ятницю, 3 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" голова фракції "Слуга народу" розповів про те, чому критикують земельну реформу та коли буде прийнято банківський законопроект.
Коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради? Та коли планується прийняття у другому читанні та в цілому банківського законопроекту, який потрібен для продовження співпраці з МВФ?
Зараз тривають консультації. Ми чекаємо. У нас було, згідно з регламентом 7 днів з моменту голосування у першому читанні на те, щоб депутати мали можливість подати свої правки до цього законопроекту.
Станом на зараз є 5 тисяч зареєстрованих правок. Ми розуміємо, що буде чинитись максимальний спротив цьому процесу. Є чутки, що ця кількість правок може бути збільшена до 8 чи 10 тисяч. Ви розумієте, що це змога заблокувати просування цього законопроекту.
Чому монобільшість не змогла обійтись без допомоги голосами від інших фракцій, коли приймалися рішення на позачерговому засіданні Ради? Чи погоджуєтесь ви з тими, хто каже, що це свідчення розколу в правлячій партії?
Я голова фракції вже майже 7 місяців і кожного місяця трапляється якась ситуація, коли журналісти підходять і кажуть: от у вас в монобільшості вже розкол. А потім ми йдемо до залу і бачимо на табло єдність позиції. Чому у нас не вистачило голосів? По-перше, ви ж знаєте, що Верховна Рада є зараз таким епіцентром коронавірусу. І дуже багато людей, які почувають себе трохи хворими - не хочуть йти до зали. Тому в нас є деякі проблеми з явкою депутатів.
Як ви оцінюєте прийняту депутатами земельну реформу? Та що можете відповісти критикам, які кажуть, що це рішення матиме негативні наслідки і може бути скасоване Конституційним судом?
Дуже багато людей не читали останню редакцію, а це дуже важлива редакція цього закону. Нас звинувачують у тому, що ми продаємо українську землю, але забули, що ми внесли дуже важливу правку про заборону продажу державних або комунальних земель. Ми дуже суттєво зменшили концентрацію і зробили спочатку перші три роки ринок для фізичних осіб виключно.
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