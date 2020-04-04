Возвращение на родину: в Украину прибыли более 7 тыс. человек [ Редактировать ]
По состоянию на 4 апреля, в страну приехали более 7 тысяч граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По их словам, на пересечении государственной границы, нету очередей ни из транспорта, ни из пешеходов.
"На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло более 7 тысяч лиц. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС", - отмечается в сообщении.
Известно, что всем гражданам проводилось вымеривание температуры, и опрос о состоянии здоровья. В результате проверок ни у кого не было выявлено симптомов коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее, эвакуированные из Вьетнама украинцы, устроили побоище в аэропорту "Борисполь". Их пытались усмирить военнослужащие Национальной гвардии.
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