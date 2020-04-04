Коронавирус у детей: на какие опасные симптомы надо сразу же обратить внимание [ Редактировать ]
Коронавирус у детей имеет симптомы, часто похожие на признаки COVID-19 у взрослых, но в ряде случаев нужно немедленно обратиться к врачу. Что в поведении ребенка при болезни должно насторожить родителей - в материале Styler.
Дети, как и взрослые болеют коронавирусом, они также являются очень хорошими переносчиками болезни, поскольку симптомы у малышей часто не вызывают подозрений на COVID-19, рассказали ученые-медики из Швеции, пишет "РБК-Украина".
Типичными симптомами у детей при коронавирусе являются температура, кашель, а также насморк. Изредка к ним присоединяются расстройства ЖКТ-тракта. Дети, как правило, справляются с болезнью хорошо, а лечить их нужно так же, как это делается при других вирусных заболеваниях.
И хотя смертность среди детей и подростков крайне низкая, а 96% из них будут иметь легкую форму заболевания, за поведением малышей во время болезни нужно внимательно следить.
Тревожными симптомами у детей, по мнению врачей, должны стать:
- затруднение дыхания
- вялость
- отказ от воды
При таких признаках следует немедленно обратиться к врачу.
Ранее украинская врач-педиатр посоветовала украинским мамам поменьше гулять с детьми во время карантина, поскольку за малышами сложно уследить. Они могут браться за разные поверхности, затем тянуть руки в рот или же близко контактировать с другими детьми.
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