Третю добу палає ліс у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Зайнялося поблизу села Володимирівка. Полум'я охопило вже понад 100 гектарів насаджень. До ліквідації пожежі залучили близько сотні рятувальників. Гасять вогонь з літаків та гелікоптерів.

За даними ДСНС, радіаційний фон у Києву та області - у межах норми. Втім, в осередку займання, за словами виконувача обов'язків голови Державної еко-інспекції Єгора Фірсова - рівень радіації перевищив норму у 16,5 разів.