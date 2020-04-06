Рівень радіації перевищив норму у 16,5 разів: у Чорнобильській зоні палає ліс [ Редактировать ]
Третю добу палає ліс у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Зайнялося поблизу села Володимирівка. Полум'я охопило вже понад 100 гектарів насаджень. До ліквідації пожежі залучили близько сотні рятувальників. Гасять вогонь з літаків та гелікоптерів.
За даними ДСНС, радіаційний фон у Києву та області - у межах норми. Втім, в осередку займання, за словами виконувача обов'язків голови Державної еко-інспекції Єгора Фірсова - рівень радіації перевищив норму у 16,5 разів.
по теме
Пожежа у Зоні відчуження: вогонь гасять з літаків та гелікоптерів
За даними ДСНС, радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень
На Хрещатику сталася масштабна пожежа
Близько другої години ночі на Хрещатику зайнявся підземний колектор з електрокабелями. Через велику напругу, ліквідувати пожежу вдалось близько десятої ранку
На Хмельниччині горіли тисячі тонн соломи
Була чимала загроза перекидання вогню на житлові будинки, тож залучили спецзагони із сусідніх районів. Роботу ускладнював сильний вітер
В Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар
Огонь охватил дом в Голосеевском районе