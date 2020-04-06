Одного українського військового поранено на Донбасі минулої доби. Ворог знову атакував наші позиції із заборонених калібрів. Під вогнем опинилися українські опорні пункти неподалік Кам'янки, Авдіївки, Гнутового та Старогнатівки. Російські окупанти гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Загалом, за добу - 8 ворожих обстрілів.

Село на Луганщині, колись воно було сіре, а фактично - будинки бойовики облаштовували під свої вогневі точки. Тепер цю територію контролюють українські військові. Пильнувати доводиться і вдень і вночі, адже ландшафт - пагорби і низини - дозволяють противникові наближатись і лишатись непоміченими.

Позивний Бескид, військовослужбовець Збройних Сил України:

Складний рельєф місцевості - можна підлазити, виходити, виповзати на вигідні рубежі і відповідно, працювати по ділянках, де ходять військовослужбовці.

За пагорбами найманці ховають і свої міномети,

Позивний Бескид, військовослужбовець Збройних Сил України:

Стараються стріляти чітко, але їм то не вдається - вони попадають по населеному пункту, оскільки ми тут стоїмо. Недоліт, переліт - от тобі і в хату.

В селі лишились жити кілька людей, проте на вулиці їх не зустріти. Ходити тут небезпечно, може поцілити куля. Піхотинці вже відчули присутність тут ворожих снайперів. Їхній побратим загинув від такого пострілу, просто на посту спостерігаючи, аби ворог не підійшов.

Руслан, військовослужбовець Збройних Сил України:

У тепловізор бачили - вийшло два "світляка" і сховались за деревом. Близька відстань до наших позицій, легко можна влучити у спостерігача.

Активність бойовиків підвищується саме з сутінками, однак кілька невдалих спроб ворога наші піхотинці швидко присікли. Вивчити розташування піхотинців бойовики намагались з неба, але вояки збили ворожий безпілотник.

Позивний Бескид, військовослужбовець Збройних Сил України:

Були ймовірні підходи противника, але ми даємо відповідь там, де вони стараються наближатись.

Та й полишені хати стають укриттям для диверсантів. Тому тепловізори і нічники для піхотинців на вагу золота - основне знаряддя для безпеки всього підрозділу.