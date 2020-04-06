У південнокорейській столиці до пандемії процвітали зоо-кафе, де пропонували не лише обід чи каву, а й спілкування з тваринами. Нині такі заклади потерпають від збитків. Як виживають звірі?

Котики, єноти й навіть сурикати. Останні кілька років деякі кафе в Південній Кореї перетворилися на справжні зоопарки. Відколи ж оголосили карантин - чотирилапі засумували. Хоча масові суворі обмеження в країні не запроваджували, чимало корейців добровільно самоізолюється. До того ж, країна тепер - без туристів.

Кім Мін Чжі, співробітниця кафе із сурикатами:

Раніше майже всі наші відвідувачі були іноземці, здебільшого туристи з Китаю. Але коли почалася епідемія, людей з-за кордону в країну не пускають. У нас величезні збитки.

А деякі заклади наразилися ще й на агресію. А надто ті, які пропонували гостям бавитися з черепашками та ящірками. Відвідувачі боялися підхопити COVID -19 від плазунів. Та у ВООЗ наголошують: доказів, що інфекція передається від тварини до людини, наразі немає. Натомість, китайські науковці виявили, що можливий зворотний процес. При цьому в групі ризику - коти. А от в організмі собак і птахів коронавірус не живе.

Джі Хво Йон, власник кафе з єнотами:

Є така думка, що тварини можуть заразити людей - і це ще одна причина, через яку заклади, такі як наш, сьогодні потерпають від збитків. Вчені кажуть, що, найімовірніше, коронавірус дістався людям від кажанів. Але домашні улюбленці не можуть інфікувати людину. Це нісенітниця!

Попри фінансові втрати, зоо-кафе в Сеулі й далі працюють. Зачинитися чи скоротити персонал не можуть, бо за тваринами треба доглядати. Натомість, закликають містян навідуватися до хвостатих друзів дотримуючись правил гігієни і безпечної відстані, бо ж спілкування з тваринами - найкращі ліки від нудьги.

Хон Чан Вук, відвідувач кафе із сурикатами:

Я так втомився сидіти вдома в чотирьох стінах. Після зустрічі з цими чудовими сурикатами відразу стало веселіше, навіть почуваюся здоровішим.

У Південній Кореї епідемія почалася рано - відразу після Китаю, та зараз вже пішла на спад. Секретом успіху вважають масове тестування та ізоляцію всіх інфікованих, а також дисциплінованість корейців - умасках ходять усі, причому роздають їх задарма.

Нині влада застерігає: радіти зарано. Спортивні та релігійні установи - зачинені, а для школярів новий навчальний семестр почнеться від сьогодні дистанційно.