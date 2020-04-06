Коронавірус підкосив британського прем'єра. Борис Джонсон лежить у лікарні. Політик захворів на COVID-19 понад тиждень тому. Хвороба протікала без ускладнень, але з кашлем та високою температурою. Чому лікарі прийняли рішення про госпіталізацію та як підбадьорює британців Її Величність - розповість Світлана Чернецька із Лондона

Останні 10 днів прем'єр провів у самоізоляції. Тест підтвердив у нього коронавірус. Хвороба протікала без ускладнень, але із кашлем та температурою. Джонсон періодично записував звернення до людей на свій телефон та продовжував керувати країною.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Хоча я почуваюся краще та вже провів сім днів у ізоляції, та у мене залишається один із симптомів, незначний симптом - у мене досі є температура. Тому згідно із порадами уряду - я мушу залишатися в ізоляції доки цей симптом не пройде.

Втім, пройшло ще три дні, температура так і не спала, а кашель - повернувся. Тому за порадою лікарів минулої ночі прем'єр поїхав до лікарні.

Роберт Дженрік, заступник міністра з питань житла та місцевого самоврядування:

Він провів ніч у лікарні. Там йому проводять серію рутинних тестів. Ми всі бажаємо йому здоров'я та сподіваємося, що за результатами цих тестів він якнайшвидше повернеться на Даунінг-стрит. Ми продовжимо тримати його в курсі подій і він і надалі очолюватиме уряд.

Лікують прем'єра у госпіталі святого Томаса із вікнами на Біг Бен. Наразі в уряді запевняють - про погіршення стану політика не йдеться. Це швидше пересторога. Лікарі хочуть перевірити рівень кисню та лейкоцитів у крові, оцінити роботу легенів, серця, печінки та нирок. Сам Джонсон у соцмережі повідомив, що перебуває у доброму гуморі.

Дональд Трамп, президент США:

Я хочу висловити доброзичливі побажання від нашої нації прем'єр-міністру Борису Джонсону, в час, коли він веде особисту боротьбу з вірусом. Усі американці моляться за нього. Він мій добрий друг, справжній джентльмен та великий лідер.

Тим часом, вагітна наречена прем'єра одужала від коронавірусу. Керрі Сіммондс тиждень провела у ліжку із симптомами COVID-19. Але зараз почувається краще. У розпал епідемії підбадьорити вірнопідданих вирішила Її Величність. Вона записала спеціальне відеозвернення. Це доволі унікальна подія. За майже 70 років правління, королева зробила лише чотири екстрені повідомлення. Зокрема, після смерті принцеси Діани.

Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:

Я сподіваюсь, що у наступні роки кожен зможе пишатися тим, як вони відреагували на цей виклик. А ті, хто житимуть після нас, скажуть, що британці цього покоління були дуже сильними. Що характеристиками цієї країни досі залишаються самодисципліна, добродушна рішучість та відчуття співдружності.

Королева подякувала усім, хто залишається вдома, щоби завадити розповсюдженню вірусу. А ще високо оцінила роботу британських медиків.