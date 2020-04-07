В Украине увеличат тестирование на коронавирус - Ляшко [ Редактировать ]
Украина готова увеличить тестирование на коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
По его словам "операция" пройдет в два этапа: сначала до 30 тысяч тестов в неделю, позже - до 80 тысяч в неделю.
В настоящее время в Украине проводится около тысячи тестов в день.
Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами.
Ляшко подчеркнул, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.
Он также сообщил, что в стране планируют запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.
У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат.
По его словам, такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тысяч исследований".
Напомним, в Кировоградской области зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19.
по теме
Украина получила 100 тысяч тестов на коронавирус
В среду, 1 апреля, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление
В Україну прибуло 100 тис. тестів на COVID-19
У рамках гуманітарної допомоги, літаком з Китаю в Україну доставили партію ПЛР-тестів для діагностики Covid-19 на 100 тисяч пацієнтів
До Львова прибула гуманітарна допомога з Китаю
Військовослужбовці привезли медичні маски різного ступеня захисту, захисні костюми та тести на виявлення коронавірусної інфекції - всього близько 4 тонн вантажу
Во Львове у четырехдневного младенца заподозрили коронавирус
Младенцу диагностировали пневмонию и он пребывает на искусственной вентиляции легких
Как сохранить форму: в ВОЗ дали инструкцию по самоизоляции
Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда рассказал о правилах самоизоляции