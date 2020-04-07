Украина готова увеличить тестирование на коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По его словам "операция" пройдет в два этапа: сначала до 30 тысяч тестов в неделю, позже - до 80 тысяч в неделю.

В настоящее время в Украине проводится около тысячи тестов в день.

Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами.

Ляшко подчеркнул, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.

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Он также сообщил, что в стране планируют запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.

У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат.

По его словам, такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тысяч исследований".

Напомним, в Кировоградской области зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19.