19 апреля церковь отмечает великий светлый праздник Пасху и Воскресение Христово. Это добрый и светлый день. Однако стоит помнить, что в этот день существует ряд запретов. Podrobnosti.ua расскажут вам о том, что запрещено святить в церкви.

Итак, в корзину лучше не класть кровянку, ведь она состоит из крови. По церковным заповедям считается, что ее нельзя вкушать. Можно ли на пасху святить соль и перец? Лучше не стоит, потому что эти продукты не были под запретом во время поста. Включать эти продукты в список - это скорее народная традиция, чем церковная.

Нежелательно добавлять в корзину фрукты и овощи. Водку, коньяк, пиво и другой алкоголь тоже нельзя, допускается только красное вино. Драгоценности, документы или ключи - нежелательно класть в пасхальную корзину несъедобные вещи, потому что там им точно не место.

Не стоит класть в пасхальную корзину очень много продуктов, поскольку освященную пищу выбрасывать нельзя. Лучше разделите ее со своей семьей или раздайте тем, кто нуждается. Также в этом году не рекомендуется устраивать пасхальные забавы и ходить по гостям, лучше разделите этот праздник с самими близкими людьми.

Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. Мы расписали меню для тех, кто придерживается питания в это время.