Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство продлило на неопределенный срок действие карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

При этом отмечается, что в частности, будет продлены действия комендантского часа.

"Мы наложили ограничения на комендантский час две недели назад. Я знаю, это сложно, так как это создает неудобства для всех нас, но срок истекает в ближайшее время, в эту субботу", - сказал Орбан.

Он добавил, что правительство провело консультации с мэрами, полицией, эпидемиологами и учеными, прежде чем принять решение о продлении ограничений. Орбан утверждал, что, основываясь на их отзывах, меры и ограничения, введенные до сих пор, являются успешными, и распространение коронавируса замедлилось.

Согласно объявлению, мэры получат возможность самостоятельно ввести более строгие ограничения на пасхальные каникулы (до полуночи следующего понедельника), если они сочтут это необходимым.

Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.