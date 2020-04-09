Посилення карантину: які мережі супермаркетів продовжать роботу, та з якими викликами їм доведеться стикнутися? [ Редактировать ]
Знизити ціни на продукти першої необхідності взялися найбільші мережі супермаркетів.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький. Тепер з мінімальною торговельною націнкою можна придбати борошно, буряк, капусту, картоплю, моркву, крупи, цибулю, цукор, олію, макаронні вироби, молоко та яйця.
Нагадаємо, найбільшим торговим мережам напередодні надали обов'язкові рекомендації, серед яких і перегляд надбавки на продукти.
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Найбільші українські мережі будівельних супермаркетів порушують карантинні обмеження, - про це заявляють громадські активісти "Стоп-Корупції". Під час рейдів вони виявили, що там продають не лише товари найпершої необхідності - це порушує заборону уряду.
Як зазначили активісти, у самих супермаркетах наголошують: займаються роздрібною торгівлею і посилаються на роз'яснення, яке начебто надійшло від уряду.
Антон Клітний, правозахисник:
Зокрема, мова буде у нас йти про мережі "Епіцентр", "Леруа Мерлен", "Нова Лінія" - вони продають товари не першої необхідності: це і цемент, і інструменти і інші товари. Тому проект "Стоп-Корупції" вирішив провести громадське розслідування стосовно даної ситуації. У ході цього моніторингу нами неодноразово було виявлено, я би навіть сказав, систематичне порушення постанови Кабміну №211 - продавалися товари не першої необхідності. Вони нам повідомили, що Кабмін надав їм дозвіл на продаж таких будівельних матеріалів.
Юрій Цибенко, правозахисник:
Інформуємо, що норми цього підпункту не розповсюджуються на об'єкти торгового і побутового обслуговування населення, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного призначення, засобами зв'язку.
Это предложение написали размыто, сюда можно отнести и цемент и картошку и все остальное. Они сознались нам, что не имеют права продавать, но все равно продают.
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Правоохоронці готуються до можливих фактів мародерства, - про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко. Як зазначив чиновник, поки що таких випадків не зафіксовано, втім нині технічно посилюють торгові точки по всій країні. Поліція також працюватиме на випередження і оперативно реагуватиме на будь-які виклики, - зазначив Клименко.
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