Карантин не для всіх

Знизити ціни на продукти першої необхідності взялися найбільші мережі супермаркетів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький. Тепер з мінімальною торговельною націнкою можна придбати борошно, буряк, капусту, картоплю, моркву, крупи, цибулю, цукор, олію, макаронні вироби, молоко та яйця.

Нагадаємо, найбільшим торговим мережам напередодні надали обов'язкові рекомендації, серед яких і перегляд надбавки на продукти.

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Найбільші українські мережі будівельних супермаркетів порушують карантинні обмеження, - про це заявляють громадські активісти "Стоп-Корупції". Під час рейдів вони виявили, що там продають не лише товари найпершої необхідності - це порушує заборону уряду.

Як зазначили активісти, у самих супермаркетах наголошують: займаються роздрібною торгівлею і посилаються на роз'яснення, яке начебто надійшло від уряду.

Антон Клітний, правозахисник:

Зокрема, мова буде у нас йти про мережі "Епіцентр", "Леруа Мерлен", "Нова Лінія" - вони продають товари не першої необхідності: це і цемент, і інструменти і інші товари. Тому проект "Стоп-Корупції" вирішив провести громадське розслідування стосовно даної ситуації. У ході цього моніторингу нами неодноразово було виявлено, я би навіть сказав, систематичне порушення постанови Кабміну №211 - продавалися товари не першої необхідності. Вони нам повідомили, що Кабмін надав їм дозвіл на продаж таких будівельних матеріалів.

Юрій Цибенко, правозахисник:

Інформуємо, що норми цього підпункту не розповсюджуються на об'єкти торгового і побутового обслуговування населення, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного призначення, засобами зв'язку. Это предложение написали размыто, сюда можно отнести и цемент и картошку и все остальное. Они сознались нам, что не имеют права продавать, но все равно продают.

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Правоохоронці готуються до можливих фактів мародерства, - про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко. Як зазначив чиновник, поки що таких випадків не зафіксовано, втім нині технічно посилюють торгові точки по всій країні. Поліція також працюватиме на випередження і оперативно реагуватиме на будь-які виклики, - зазначив Клименко.