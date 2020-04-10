Німеччина запрошує на роботу тисячі сезонних працівників зі Східної Європи [ Редактировать ]
Попри карантин, Німеччина прийме тисячі сезонних працівників зі Східної Європи. Напередодні в Дюссельдорфі приземлилися перші літаки із заробітчанами з Румунії. Вони поїдуть збирати врожай спаржі, полуниці та овочів. В аграрному секторі ФРН - дефіцит робочої сили.
Загалом у квітні й травні запросять по 40 тисяч працівників. Через карантинні обмеження їх дозволено привозити в країну лише літаками. А також за умови дотримання суворих вимог - проживання окремими групами, і два тижні роботи ізольовано від інших.
Рейнгард Штеффен, представник сільськогосподарської профспілки:
Нам потрібні помічники на час збирання врожаю, фермам бракує робочих рук. Ситуація критична, тому побоюємося, що гігієнічні стандарти можуть бути порушені. Ми закликаємо розселювати працівників щонайбільше по двоє в кімнаті. Часто подружжя приїздить разом, тому це виправдано. В інших випадках роботодавці повинні забезпечити всі умови для дотримання безпечної дистанції.
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