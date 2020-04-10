Попри карантин, Німеччина прийме тисячі сезонних працівників зі Східної Європи. Напередодні в Дюссельдорфі приземлилися перші літаки із заробітчанами з Румунії. Вони поїдуть збирати врожай спаржі, полуниці та овочів. В аграрному секторі ФРН - дефіцит робочої сили.

Загалом у квітні й травні запросять по 40 тисяч працівників. Через карантинні обмеження їх дозволено привозити в країну лише літаками. А також за умови дотримання суворих вимог - проживання окремими групами, і два тижні роботи ізольовано від інших.

Рейнгард Штеффен, представник сільськогосподарської профспілки: