Главные новости 13 апреля: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Фото: новости 13 апреля / tlgfocus.com
В понедельник, 13 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- В Тернопольской области коронавирус обнаружили у более 40 медиков.
- Число зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 3000.
- Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.
- В Минздраве назвали еще один препарат для лечения коронавируса.
- Рада заблокировала подписание закона о рынке земли.
Мир
- В Китае растет заболеваемость коронавирусом.
- В Японии нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса.
- По США ударило мощное торнадо.
- Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ.
- У Курильских островов зафиксировали три землетрясения.
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