Курс долара прискорив зниження в обмінниках київських банків. Сьогодні американську валюту там купували в середньому по 26 гривень 82 копійки. Здешевшав долар і на міжбанківському валютному ринку. Про українську економіку під час карантину - Геннадій Вівденко.

Національний банк України виступає проти надмірної емісії для фінансування дефіциту держбюджету. Така загроза, на переконання центробанку, існує на тлі узгодження нових параметрів до змін у законі про кошторис. У Нацбанку наголошують що підтримуватимуть економіку у період карантинної кризи за рахунок кредитування банківської системи і чітко слідкуватимуть за балансом припливу грошей в економіку. Тобто увімкнути друкарський станок в НБУ наміру не мають.

Дмитро Сологуб, заступник Голови Національного банку України:

Україна вже мала достатньо негативні епізоди в 90-их. 2008 і 2014 році. Коли без удержане фінансування дефіциту бюджету монетарними засобами тобто емісією. Це призведе до негараздів. Не хотілося б випускати з бутилки джина і приводити до девальвації. Коли девальвує гривня. Інфляції. Коли зростають витрати бюджету. Коли знову фінансують дефіцит монетарними засобами. Це путь в нікуди.

Від сьогодні втрачає чинність постанова від 30 березня про відкриття продуктових ринків під час карантину. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ті базари, які почали відкривати, діяли з численними санітарними порушеннями, що неприпустимо під час карантину.

Незважаючи на це ряд продовольчих ринків у великих містах України продовжує роботу. У Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - сьогодні підприємці вийшли на роботу. Зокрема нам повідомили в мерії Одеси: постанову головного санлікаря скасовано, але в ній не йшлося про дозвіл роботи, лише регулювалися умови: відстань, і санітарний захист. Наразі діє постанова КМУ, в якій дозволяється робота суб'єктів господарювання з продажу продуктів. За нашими даними продавці дотримуються санітарних правил, працюють в масках та рукавичках, усі поверхні дезінфікують.

Світлана Кухляренко, продавчиня м'ясної продукції:

У нас здоровые потолки. Мы друг от друга, практически, на полтора-два метра торгующих, люди - держат дистанцию. Мы, в принципе, не контактируем так сильно с людьми. Мы ж не магазин: метр на метр - правильно?

Разом із тим кількість покупців з початком карантину - на цьому ринку зменшилася щонайменше удвічі.

Виробництво одного з найбільш популярних продуктів під час великоднього тижня - курячих яєць - збільшилося що викликало зниження цін на них на третину - з початку року. Такі дані аналітиків агроринку. Проте протягом карантину малі та середні виробники призупинили свої продажі - у зв'язку із закриттям низки уже відкритих ринків. Обсяг пропозиції за два тижні незначно зменшився.

Сергій Феофілов, засновник і генеральний директор консалтингового агентства "Украгроконсалт":

В предпасхальный перид все будут покупать и я буду покупать. Традиционный рост цен на яйца в предпасхальный период - это было ну максимум 5%. Не думаю, что будет более мощный скачок тем более в условиях карантина.

Зараз основне постачання курячих яєць в торговельні мережі стабільно забезпечують провідні виробники цієї продукції.