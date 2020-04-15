"С днем рождения любимая": Галкин с детьми трогательно поздравил Пугачеву с 71-летием [ Редактировать ]
15 апреля Примадонне исполнился 71 год, с самого утра семья поздравила артистку с праздником. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения. Трогательный видеоролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео видно, как сначала Лиза и Гарри поздравляют маму в стихах, дарят букет цветов и картину, которую они создали собственными руками. Счастливая Алла благодарит наследников и признается, что дети растрогали ее до слез.
К поздравлениям присоединился и муж певицы Максим Галкин. Примадонна задула свечи на праздничном торте, который приготовили ее дети.
Поклонники певицы отметили, что в свой 71 год она прекрасно выглядит. Артистка появилась на видео в красивом длинном платье, с макияжем и роскошной укладкой.
Ранее примадонна показала свой дом и просто возмутила поклонников роскошью и "царскими хоромами", а перед этим ее муж Максим Галкин поделился фото Аллы в мини-юбке в соцсетях чем неприятно удивил фанатов.
Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба. Бузова поразила фото с отцом. Ранее сообщалось, что Ольга Бузова взбудоражила дерзким образом.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
по теме
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Известная телеведущая Екатерина Варнава полностью разделась перед объективом камеры
Ким Кардашьян показала фото без белья
В кадре Ким позирует в черном смокинге, надетом на голое тело
Дочь Заворотнюк заподозрили в анорексии
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк показала новые фото
Disney та Pixar відклали прем'єру анімаційного фільму "Душа"
Мультфільм "Душа" через пандемію коронавірусу вийде на екрани не раніше осені
Настя Каменских станцевала, прикрывшись подушкой (видео)
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам свежее видео