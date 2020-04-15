15 апреля Примадонне исполнился 71 год, с самого утра семья поздравила артистку с праздником. Максим Галкин показал, как дети поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения. Трогательный видеоролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео видно, как сначала Лиза и Гарри поздравляют маму в стихах, дарят букет цветов и картину, которую они создали собственными руками. Счастливая Алла благодарит наследников и признается, что дети растрогали ее до слез.

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К поздравлениям присоединился и муж певицы Максим Галкин. Примадонна задула свечи на праздничном торте, который приготовили ее дети.

Поклонники певицы отметили, что в свой 71 год она прекрасно выглядит. Артистка появилась на видео в красивом длинном платье, с макияжем и роскошной укладкой.

Ранее примадонна показала свой дом и просто возмутила поклонников роскошью и "царскими хоромами", а перед этим ее муж Максим Галкин поделился фото Аллы в мини-юбке в соцсетях чем неприятно удивил фанатов.

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