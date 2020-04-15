Только члены сборной: Кабмин разрешил тренироваться некоторым спортсменам [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на своем заседании 15 апреля разрешил индивидуально тренироваться во время карантина спортсменам штатных сборных команд. Соответствующая поправка была внесена в постановление №211 по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Спортсменам штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также видам спорта лиц с инвалидностью теперь разрешены индивидуальные тренировочные занятия - бег, походка, езда на велосипеде, движение на колясках для спортсменов с инвалидностью). Главное условие - средства индивидуальной защиты, в частности, респиратор или защитная маска.
"Мы получили несколько десятков обращений от федераций и просто неравнодушных к ситуации, которая сложилась. Поэтому, понимая, как это важно для каждого будущего или уже современного спортсмена продолжать свои тренировки, было принято соответствующее решение. Но, призываю, чтобы все относились к карантину очень серьезно! Держали социальную дистанцию, постоянно дезинфицировать руки и выполняли все санитарные правила для предотвращения заболевания", - заявил Вадим Гутцайт.
До 24 апреля в Украине действует запрет на проведение всех массовых мероприятий - культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других.
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