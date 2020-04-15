В ВСУ зафиксировали еще 4 случая коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный случай.
Об этом заявили в пресс-службе Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 47 человек.
За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - подчеркнули в ВСУ.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
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