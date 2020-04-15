Благодійний центр "Артрехаб" провів майстер-клас із написання писанок [ Редактировать ]
Великодні традиції онлайн. У благодійному центрі "Артрехаб" художні майстер-класи цієї весни проводять через інтернет. Одне з перших таких занять там присвятили Великодню та писанці. Як усе відбувалось - бачила Ірина Розова
Для давніх українців писанка до Великодня була справжнім оберегом. Тому на символіку в писанкарстві звертають неабияку увагу в благодійній організації "Артрехаб".
Zinaida, художниця, засновниця "Артрехабу":
Я не можу стверджувати, але писанка вона пішла ще з часів трипілля, бо перші писанки були знайдені археологами і підтверджують що саме трипільці ще малювали писанку, але світ змінюється і ми не можемо на сьогоднішній день відтворити традиції навіть що були сто років тому і п'ятдесят років тому і навіть десять років тому, що в селах розписували писанки за старовинною технологією, але на сьогоднішній день світ настільки змінюється, що всі традиції теж трансформуються і ми не маємо вже настільки багато часу, щоб це робити в такому ритуалі як наші пращури.
В умовах карантину, в "Артрехабі" щорічні майстер-класи, присвячені традиційним символам-оберегам, влаштовують в онлайн форматі.
Фарби, папір, пензлик, натхнення та інтернет. Це все, що знадобиться. За допомогою он-лайн конференції тренери-художники навчають малювати стародавні символи, які використовували наші пращури.
Олена Хом'якова, художниця-тренер:
Для писанок характерний символ вогню і сонця. Тобто вогонь це для наших пращурів було основне джерело життя, тому зображують коло - це дуже простий геометричний символ сонця, життя. Потім зірка алатир дуже цікава теж, древній символ.
Але все це лише підґрунтя. У кожен символ людина має вкласти особистий сенс.
Zinaida, художниця, засновниця "Артрехабу":
Головне, у що ви повірите, як ви будете це відчувати, головне - відійти від якихось там сталих концепцій і просто свій творчий потенціал, свою творчу силу, свій творчий настрій виразити як ви це хочете.
Якщо на писанках візерунки виводять гарячим воском та писачком, то мальованки розписують пензликом і фарбами. Проте, створений на заняттях символ-оберіг можна оформити і як картину.
Zinaida, художниця, засновниця "Артрехабу":
Якщо ви зробите це, як я зараз роблю кожного свята я роблю якусь картину, наприклад як я зараз я малюю на полотні і зберігати в хаті, де ми наприклад будемо мати святковий обід і це буде як оберег для мене, і всі знають в родині, що це оберег, і я знаю, і я на нього реагую. Так як на оберег і тоді ця енергія випромінюється.
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