Чемпіон Тур де Франс влаштував марафон у власному гаражі [ Редактировать ]
Чемпіон Тур де Франс влаштував марафон у власному гаражі
Гонщик Герайнт Томас - родом із Вельсу, він переміг у найпрестижнішому велотурнірі 2018. Цьогоріч його скасували через пандемію коронавірусу. Тож Томас вирішив здолати ту саму дистанцію, але вдома. Він крутить педалі 36 годин, транслює це в соцмережі і так збирає гроші на допомогу медикам.
Каже, що здолати цей виклик буде важче, ніж дистанцію Тур де Франс, оскільки фактично спортсмен залишається на одному місці півтори доби, а це складно психологічно. Під час марафону Томас встигає давати онлайн-інтерв'ю різним ЗМІ та спілкуватися із прихильниками.
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