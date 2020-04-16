Турборежим парламенту, з яким стартували слуги народу, перетворився на турбо-принтер, який заблокував роботу Верховної Ради. З понад 16 тисяч поправок до так званого "антиколомойського" закону - 10 тисяч зареєстрували якраз "слуги народу".

Тож у "зе"-команді вирішили боротися із законодавчим спамом і змінити регламент. Чи вдалося це зробити?

З новим регламентом всі поправкові баталії, які гальмували роботу парламенту, перейдуть в комітети. А на голосування поправки виноситимуть пакетами.

Ірина Верещук, народний депутат. "Слуга народу":

До парламенту буде надходити консолідована позиція комітету. Більше того, кожен мажоритарник має право на одну правку. Якщо ми говоримо про фракції, то це буде 5 правок від фракцій.

Фракції ж одразу розгледіли в цьому законопроекті спробу закрити рота опозиції. Мовляв депутати взагалі втратять можливість подавати поправки.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Коли право законодавчої ініціативи вже нічого не означає в цій країні, коли не буде можливості у депутата висловитися по поправкам, а мусить одну вибрати, - скажіть будь-ласка, може тоді парламент закриємо на амбарний замок і розійдемося всі?

Та й з термінами дії законопроекту виникла плутанина, "слуги народу" заявляли що він тимчасовий, а от в тексті цього пункту не виявилось.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Як тимчасова міра - це можливо. Але позиція нашої фракції: ми вимагаємо, щоб цей законопроект набув статус тимчасового.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Насправді, голова Верховної Ради може взяти на себе зараз політичну відповідальність і заявити під стенограму, що закон 1043 діє там до 1 травня, до 1 червня.

Та виявилось, що і без змін до регламенту парламент може оминути прірву поправок.

Дмитро Лубінець, народний депутат, позафракційний.

Є норма закону про регламент - стаття 50, частина третя: процедура ед-хок, яка дозволяє скористатись і відійти від процедури розгляду 16 тисяч правок. Чому ж ви не хочете це зробити?

Врешті-решт, розгляд законопроекту перетворився на взаємні звинувачення. Фракції закидали монобільшості спроби встановити диктатуру, а в "зе"-команді пригадали народним депутатам вибірковість у дотриманні регламенту.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Коли розглядали питання землі, то ті, хто сьогодні кажуть "а давайте застосуємо ту норму, а давайте ще щось проголосуємо", - казали "ні, треба по регламенту". Чому тоді ви були проти? Коли була щира позиція - тоді чи зараз?

Та врешті, після запевнень голови парламенту, що зміни діятимуть лише на період карантину, аби ухвалити "антиколомойський" законопроект, під який МВФ обіцяє чергове фінансування, документ підтримали 242 нардепи. Ймовірно вже наступного тижня законопроекту про неповернення "Приватбанку" колишньому власнику винесуть на голосування.