Законодавчий спам відійшов у минуле. Народні обранці змінили регламент власної роботи і унеможливили тривалий розгляд законопроекту через внесені до нього численні поправки. Усе - заради швидкого розгляду "банківського закону", що обріс 16 тисячами зауважень. Всі подробиці далі.

Відкриття засідання - і одразу перерва. Півгодинна пауза затягнулась, але врешті нардепи зібрались

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Будь ласка, запросіть депутатів до зали.

Перерва тому, що народні обранці манівцями вирішили підібратися до розгляду законопроекту про банківську діяльність. Документ, який гарантуватиме неповернення державних банків колишнім власникам. Але нині до нього понад 16 тисяч поправок. Аби не розглядати усі, у раді вирішили змінити регламент.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Парламент зіткнувся з винятковою ситуацією, ніколи раніше ми не мали 16 тисяч правок. Це ситуація, яка може заблокувати роботу Верховної Ради України до осені, по будь-якому питанню. І це може застосуватись не лише до цього закону, а до будь-якого іншого.

За новим законом пропонують обмежити депутатів у кількості зауважень. Відтак, якщо до законопроекту буде внесено поправки, які в 5 разів перевищують кількість статей самого документу - то до розгляду цього закону можна застосувати спеціальну процедуру. І вона як раз обмежить кількість зауважень. Одна поправка від позафракційного нардепа, і не більше 5 від фракції.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Ми зараз розглядаємо питання про те, чи залишається парламентаризм в цій країні, чи ми його остаточно знищуємо. Бо коли депутат, після зміни закону, перетворюється остаточно в кнопку, коли право законодавчої ініціативи вже нічого не означає в цій країні, коли не буде можливості в депутата висловитись по поправкам, а мусить одну вибрати, - то може парламент закриємо, на амбарний замок, і розійдемось всі.

Дмитро Лубінець, народний депутат, депутатська група "За майбутнє":

Якщо народний депутат позафракційний - у нього є право наполягати на одній своїй поправці. Якщо народний депутат входить в групу - фракція повинна наполягати тільки на п'яти. Яким чином це обирати? Монетку кидати?

Та монобільшість вкотре зіткнулась зі спротивом опозиційних фракцій. Там пропонували одразу визначити, що зімни в регламенті будуть тимчасовими.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність":

Сьогодні в цій парламентській залі хочуть прийняти зміни, які повністю знищують парламентські опозицію. Ми чітко сказали, що якщо він буде обмежений в часі, я маю на увазі до першого червня, - то ми готові підставити плече владі і підтримати цей законопроект.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Як тимчасова міра - це можливо. Але позиція нашої фракції: ми вимагаємо, щоб цей законопроект набув статус тимчасового не після голосування, а до голосування.

Євген Шевченко, народний депутат, "Слуга народу":

Парламентаризм і демократія - це диктатура більшості, і коли меншість хоче нав'язати свої вимоги і через коліно переламати більшість - це не демократія. Це охлократія, це деформація.

Зробити закон тимчасовим у більшості не схотіли. Єдине, що пообіцяв спікер - одразу після ухвалення цих регламентних змін, внести поправки в цей же закон. На тому документ і підтримали.

"За" 242, закон прийнятий в цілому.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня произошел фарс, когда 16 тысяч правок объявились от правящей коалиции, от правящей фракции - для того, чтобы это был своего рода бизнес-проект. И когда стало ясно, что процесс может быть претворен в фарс, когда любой проект, скажем Минские соглашения, когда к такому закону, скажем об Особом статусе, набросают 20 тысяч правок и заблокируют его принятие, а он нужен - чтобы уйти от военных действий на востоке, - то мы не можем с этим согласиться. На период карантина не может быть большого количества правок.

Тепер можна очікувати, що розгляд банківського законопроекту скоротиться. У профільному комітеті обіцяють за наступний тиждень підготувати документ до голосування.

Олександ Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Сьогоднішній закон про регламент дозволить вже на наступному тижні, після Великодня, прийняти законопроект про банківську діяльність. Це законопроект важливий, він необхідний для продовження перемовин з МВФ, з іншими інституціями, які підтримують нашу економіку кредитними ресурсами.

Ну а далі зала взялась за другий документ порядку денного, з прицілом на місцеві вибори. Нині не всі села об'єднались в ОТГ. Добровільно не вийшло, тож монобільшість запропонувала зробити це примусово, наділивши уряд відповідними повноваженнями.

Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо дійсно ми хочемо провести ці вибори на новій територіально-адміністративній основі, а не залишити країну жити в двох вимірах - вимірах спроможної децентралізованої країни, і вимірах необ'єднаних сільських і селищних рад - ми зараз маємо зробити цей крок, і в тому числі дозволити уряду визначати території і центри територіальних громад.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Цей законопроект суперечить конституції. Цей закон суперечить закону про ОТГ. Ні про яке добровільне об'єднання з прийняттям цього законопроекту мова більше не йде, буде примусове об'єднання, це є прихована повзуча конституційна реформа, яка за формою не є конституційною реформою. Мені здається, що президент мав би поновити роботу конституційної комісії з цього приводу і розробляти кроки комплексних змін до Конституції.

Та і на цей документ голосів вистачило. Тепер уряд зможе сам визначати адмінцентри територіальних громад, їх території . А також подавати до парламенту пропозиції щодо ліквідації районів.