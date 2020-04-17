Технології на захисті хворих і медиків. У Рівному інженери на 3D-принтері друкують деталі для дефіцитних зволожувачів повітря. Як лікарі оцінили розробку?

Це 3D-лабораторія одного з рівненських університетів, де донедавна працювали студенти та учні Малої академії наук. Та з початком карантину тут стали друкувати комплектуючі до медичного обладнання.

Михайло Грушевський, спеціаліст із 3D-друку:

Зараз друкується ось такий перехідник, який перетворить звичайну пляшку в зволожувач кисню. Друкується один такий виріб дві години - дві з половиною.

Друкують пристрої з інженерного пластику. Усі заміри тривимірної моделі дизайнери погоджували з лікарями. Вони ж через брак обладнання і звернулися до розробників з проханням виготовити кисневі зволожувачі. Гроші на матеріали зібрали волонтери.

Тетяна Воронцова, голова ГО "Рівне-такмед":

Ми, як волонтери, не могли їх знайти ніде в Україні не можна було купити. За кордоном це треба було чекати місяці, щоб його поставити. Готовий пристрій коштує десь 250 гривень, якщо от брати його у постачальника з Китаю. В Україні такі продавали за 650 гривень.

Собівартість надрукованого приладу 20 гривень, ще з півсотні треба на комплектуючі.

Михайло Профорук, волонтер:

Зараз прикріпили трубки, які вже будуть приєднуватися уже зразу до станції подачі кисню - ось цим шлангом. Цим буде виходити. А цей в нас буде входити у звичайну пляшечку.

Ось так працює цей надрукований зволожувач. Його вже протестували у Сарненській райлікарні, де нині найбільша в регіоні кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Медики запевняють - пристрій дієвий.

Іван Кіранчук, лікар-анестезіолог Сарненської центральної районної лікарні:

Зараз у нас в інфекційному відділенні є встановлені поки що дві ці пляшки. Вони через розгалужувач зволожують для чотирьох пацієнтів киснево-повітряну суміш. Є пацієнти, які потребують кисню, але для яких немає цієї потреби, - зараз їх переводити на ШВЛ.

За тиждень роботи інженери в 3D-лабораторії виготовили ще й дві тисячі захисних екранів для медиків. Ці щитки багаторазові, їх можна дезінфікувати.

Володимир Левшенюк, радник з інновацій Національного університету водного господарства та природокористування:

Це вже останні, які в нас лишились, які десь будемо віддавати. Тут розроблялися прототипи. Приблизно вісім різних варіацій, були віддані на тести медикам. Ось інший прототип був зроблений 3D-друком. Цей прототип зроблено методом лазерної різки.

Харчовий пластик, з якого виготовляють щитки, нині теж дефіцитний. Його розкупили по всій Україні для подібних конструкцій. А потреба у такому захисті ще велика, - кажуть волонтери. Лише на Рівненщині коронавірус підхопили майже 70 медиків.