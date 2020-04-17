У Китаї через пандемію коронавірусу рекордний обвал ВВП за останні 40 років. Про це повідомили у Державному статистичному управлінні КНР.

Падіння зафіксували ще у жовтні-грудні минулого року. Тоді показник становив майже 10 відсотків. З початком першого кварталу 2020 - ситуація не покращилася.

ВВП КНР скоротився майже на 7 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше у промисловому виробництві, аграрному секторі та сфері послуг.

Обвал економіки вдарив і по кишені пересічних китайців - у середньому їхній дохід за рік упав на тисячу двісті доларів.