Християни східного обряду відвідали онлайн великодні богослужіння Української православної церкви із резиденції Феофанія та Києво-Печерської Лаври [ Редактировать ]
Християни східного обряду відзначають Великдень. Цього року через карантин його святкують по-особливому. Глядачі телеканалу Інтер мали змогу дивитися трансляцію богослужіння Української православної церкви із резиденції Феофанія.
Водночас служба у Києво-Печерській Лаврі проходила у закритому режимі, в умовах суворого карантину. Члени знімальної групи були у захисних костюмах. Богослужіння транслювали онлайн на офіційному сайті Лаври.
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