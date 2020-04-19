Християни східного обряду відзначають Великдень. Цього року через карантин його святкують по-особливому. Глядачі телеканалу Інтер мали змогу дивитися трансляцію богослужіння Української православної церкви із резиденції Феофанія.

Водночас служба у Києво-Печерській Лаврі проходила у закритому режимі, в умовах суворого карантину. Члени знімальної групи були у захисних костюмах. Богослужіння транслювали онлайн на офіційному сайті Лаври.