Великдень в умовах карантину: як віряни святкували воскресіння Христа [ Редактировать ]
Через карантин православні і греко-католики, по-особливому, святкували Великдень і в регіонах. Більшість українців - у своїх домівках. Утім, деякі віряни усе ж відвідали храми. Як це було?- бачили наші кореспонденти.
В Одесі Українська православна церква нічні богослужіння проводила в закритому режимі, а біля деяких храмів - літургію транслювали на великих екранах. Щоб віряни на вулиці, а вони стояли на безпечній дистанції одне від одного могли долучитися до таїнства.
Ієромонах Онуфрій, насельник Свято-Успенського чоловічого монастиря:
Они имели возможность издалека видеть то, что происходит внутри храма. Ну, церковь всегда шла в ногу со временем поэтому если мы можем что-то воцерковить, мы должны воцерковить для пользы людей, общества.
Вже вранці багато храмів відчинили свої двері для відвідувачів. Однак людей всередину пускали щонайбільше по двоє.
Наталія Циба, жителька Одеси:
Меня приятно удивили наши люди, то, что нет столпотворений, то, что люди очень друг к другу дружелюбны. Ну, это самое главное, я считаю.
Креативно підійшли до освячення пасок на Дніпропетровщині. У селищі Солоне, щоб не порушувати карантин, священник окропив великодні кошики з машини, а церковні дзвони в цей час звучали у записі. Почувши передзвін, люди виходили до дороги.
Христос Воскрес! Воитину Воскрес!
Самі ж храми цьогоріч були як ніколи порожніми. Богослужіння відбувалися за зачиненими дверима. Від учорашнього вечора майже 600 храмів області під пильною охороною поліції.
Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Відвідали службу близько 5,5 тисяч громадян. Я хочу сказати, що це дуже мало. Усі служби відбулися без пригод, без порушень и санітарних норм у тому числі.
У Львові всі Великодні служби транслювалися онлайн. Люди паски освятили сьогодні вдома. Однак поодинокі віряни усе ж пішли до церкви. Як от у цьому храмі Різдва Пресвятої Богородиці - найбільшого спального району міста - Сихові.
Марія Ночевна, прихожанка Української греко-католицької церкви:
Таке було моє рішення, я захотіла прийти до церкви. Я вірю в бога, я знаю, чого я сюди прийшла.
А от у Манявському Хресто-Воздвиженському монастирі Великоднє богослужіння цьогоріч розпочали опівночі. Спеціально, щоб зменшити кількість відвідувачів. Двері в храм були відриті, але службу священники вели на самоті.
У багатьох селах і містах на Прикарпатті люди освячували паску біля своїх будинків. Зокрема, у місті Долина священник ходив вулицями міста й кропив кошики перед воротами обійсть вірян. Однак більшість прикарпатців святкували вдома, а богослужіння дивилися онлайн.
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