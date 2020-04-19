Через карантин православні і греко-католики, по-особливому, святкували Великдень і в регіонах. Більшість українців - у своїх домівках. Утім, деякі віряни усе ж відвідали храми. Як це було?- бачили наші кореспонденти.

В Одесі Українська православна церква нічні богослужіння проводила в закритому режимі, а біля деяких храмів - літургію транслювали на великих екранах. Щоб віряни на вулиці, а вони стояли на безпечній дистанції одне від одного могли долучитися до таїнства.

Ієромонах Онуфрій, насельник Свято-Успенського чоловічого монастиря:

Они имели возможность издалека видеть то, что происходит внутри храма. Ну, церковь всегда шла в ногу со временем поэтому если мы можем что-то воцерковить, мы должны воцерковить для пользы людей, общества.

Вже вранці багато храмів відчинили свої двері для відвідувачів. Однак людей всередину пускали щонайбільше по двоє.

Наталія Циба, жителька Одеси:

Меня приятно удивили наши люди, то, что нет столпотворений, то, что люди очень друг к другу дружелюбны. Ну, это самое главное, я считаю.

Креативно підійшли до освячення пасок на Дніпропетровщині. У селищі Солоне, щоб не порушувати карантин, священник окропив великодні кошики з машини, а церковні дзвони в цей час звучали у записі. Почувши передзвін, люди виходили до дороги.

Христос Воскрес! Воитину Воскрес!

Самі ж храми цьогоріч були як ніколи порожніми. Богослужіння відбувалися за зачиненими дверима. Від учорашнього вечора майже 600 храмів області під пильною охороною поліції.

Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Відвідали службу близько 5,5 тисяч громадян. Я хочу сказати, що це дуже мало. Усі служби відбулися без пригод, без порушень и санітарних норм у тому числі.

У Львові всі Великодні служби транслювалися онлайн. Люди паски освятили сьогодні вдома. Однак поодинокі віряни усе ж пішли до церкви. Як от у цьому храмі Різдва Пресвятої Богородиці - найбільшого спального району міста - Сихові.

Марія Ночевна, прихожанка Української греко-католицької церкви:

Таке було моє рішення, я захотіла прийти до церкви. Я вірю в бога, я знаю, чого я сюди прийшла.

А от у Манявському Хресто-Воздвиженському монастирі Великоднє богослужіння цьогоріч розпочали опівночі. Спеціально, щоб зменшити кількість відвідувачів. Двері в храм були відриті, але службу священники вели на самоті.

У багатьох селах і містах на Прикарпатті люди освячували паску біля своїх будинків. Зокрема, у місті Долина священник ходив вулицями міста й кропив кошики перед воротами обійсть вірян. Однак більшість прикарпатців святкували вдома, а богослужіння дивилися онлайн.